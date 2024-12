MILANO (ITALPRESS) – Partita dall’Unipol Forum di Milano la grande festa di Max Pezzali, Max Forever – Questo Forum non è un albergo / Questo Pala non è un albergo, la titanica nuova avventura live che lo vede protagonista di un totale di 18 date tutte sold out nei palazzetti di Milano e Roma, compresa la notte di Capodanno arricchita da uno speciale DeeJay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, insieme per festeggiare l’arrivo del 2025. Uno show completamente rinnovato, che cambia del tutto veste al classico palazzetto, trasformato di volta in volta in uno scenario nuovo, che cambia pelle a tutto il palcoscenico. Tanti i set che si susseguono durante leoltre due ore di show, dalla cameretta per ricordare gli anni dell’adolescenza, allo scenario far west con tanto di cow girl su toro meccanico, alle polaroid che racchiudono tanti ricordi di vita di Max, proiettate nel grande led centrale, che per la prima volta diventa parte dello spettacolo, trasformandosi in un libro che sfogliando pagine in video grafica racconta la storia di ogni brano. E ancora l’entrata di un’auto su cui percorrere la rotta per casa di Dio, o il vecchissimo Peugeot che arranca in salita, fino al ritorno di personaggi iconici come il due di picche, la regina del Celebrità, lo squadrone della dura legge del gol, e gli Arbre Magique in versione cheerleaders che popolano una palestra in stile college americano, uno dei più colorati status symbol della cultura pop anni Novanta.

Un live immersivo pensato per coinvolgere il pubblico e renderlo protagonista, come nel momento della kiss cam, o la lotteria sugli spalti che omaggia un fortunato vincitore con biglietti per l’Autodromo di Imola, il tutto a ritmo di una setlist che racchiude i successi senza tempo di Pezzali uniti a tante perle a sorpresa, tratte del suo inesauribile repertorio.

Tante le hit contenute nell’ultimo album uscito lo scorso 13 dicembre, Max Forever vol. 1: un must have in 16 gemme musicali con speciali ospiti e versioni inedite: i suoi successi, pietre miliari della musica pop italiana, proposte in feat con ospiti speciali o suonante live o in versione acustica: da Gli anni con Cesare Cremonini a Sempre noi con J-Ax, passando per Rotta per casa di Dio con Riccardo Zanotti – nella versione live al Circo Massimo del 2023, fino a Grazie mille e Aeroplano suonate in acustico. Ideato da Double Trouble Club, Lemonandpepper e Studioprodesign, Max Forever – Questo Forum/Pala non è un albergo è un viaggio a più tappe nel mondo di Max. in attesa del maxi evento estivo Max Forever – Grand Prix, il grande live del 12 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Gli oltre 180 mila i biglietti già acquistati per le 18 date sold out si aggiungono ai più di 400 mila venduti nella prima tournèe negli stadi 2024, dopo il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, con oltre 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo. Max Forever è organizzato e prodotto da Vivo Concerti.

