ROMA (ITALPRESS) – La festa di Max Pezzali non si ferma e arriva anche a Roma. Dopo l’accoglienza delle date di Milano Max Pezzali annuncia Max Forever – Questo Pala non è un Albergo, tre date speciali al Palazzo dello Sport di Roma che si terranno il 24, 25 e 26 gennaio 2025 e annuncia il sold out delle date di Milano di Max forever – Questo Forum non è un Albergo (3, 4 e 5 gennaio 2025, che si sommano a quelli del 28, 29 e 30 dicembre 2024), a cui si aggiungono due nuovi appuntamenti: 7 e 8 gennaio 2025, Unipol Forum.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Max Pezzali