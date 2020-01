MATUIDI “LOTTEREMO PER TUTTO FINO ALL’ULTIMO”

Quel “fino alla fine” non è un semplice motto. In testa al campionato assieme all’Inter e agli ottavi di Champions contro il Lione, la Juventus come sempre punta a vincere tutto e sarà lì a giocarsela fino all’ultima partita. Dopo aver chiuso il 2019 con la sconfitta in Supercoppa Italiana, i bianconeri sono ripartiti alla grande: 4-0 al Cagliari nel giorno della Befana. E domenica c’è la trasferta all’Olimpico con la Roma. “Abbiamo fatto una buona gara, con molta intensità e con grande palleggio, segnando tanti gol – l’analisi ai microfoni di Sky di Blaise Matuidi – Adesso abbiamo più fiducia, dopo la sconfitta contro la Lazio abbiamo fatto un passo in avanti. La Roma? Sarà una partita molto difficile perché è una grande squadra che, come noi, ha un gioco molto offensivo. Giocheranno in casa, avranno la spinta dei loro tifosi. Dobbiamo essere pronti a una grande partita per vincere, perché la Juve gioca solo per vincere”. Il weekend offre anche Inter-Atalanta e Lazio-Napoli ma per capire qualcosa in più sulla corsa scudetto “è ancora presto. Inter e Lazio stanno facendo una stagione incredibile, alla Juve però si gioca con l’obiettivo di vincere tutti i trofei in palio. Siamo pronti a battagliare fino alla fine”. La Juve, a detta di Matuidi, deve “ancora crescere e fare ancora di più però siamo nella strada giusta”. E sui sacrifici che comporta il tridente Ronaldo-Dybala-Higuain, aggiunge: “È vero che abbiamo un gioco molto offensivo, ma non dobbiamo dimenticare la parte difensiva. Alla Juve ci sono giocatori offensivi che possono fare molto bene difensivamente, aiutando i compagni e lo fanno bene. Chi gioca lo decide l’allenatore, ma quando siamo in campo dobbiamo tutti essere pronti a fare bene entrambe le fasi. Soddisfatto del mio rendimento? “Devo sempre migliorare e tutti i giorni lavoro per questo. Ci sono partite dove gioco meglio di altre, per questo ho sempre la testa agli allenamenti, per lavorare e stare meglio”. Per quanto riguarda la Champions, “ci sono tante favorite, penso al Liverpool, al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern, a noi. Ci tante squadre che possono vincere, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a battagliare fino alla fine. Piano piano andiamo avanti. Siamo agli ottavi e ci sono due partite che dobbiamo vincere per superare il turno, poi vedremo cosa succederà, dipenderà da tante cose. Siamo pronti ad arrivare fino in fondo, ma la Champions è una competizione molto difficile. Ci sono tante squadre che ambiscono a vincerla e noi siamo una di queste”.

(ITALPRESS).