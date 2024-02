Mattarella “Urgente definire nuovo patto Ue per l’immigrazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Il fenomeno migratorio è un fenomeno che abbiamo il dovere e la possibilità, come Unione, di assumere come compito comune per trasformarlo da un disordinato e tumultuoso fenomeno nelle mani di trafficanti di esseri umani in un arrivo in Europa ordinato secondo le esigenze degli Stati che accolgono e in maniera legale. Sono condizioni che richiedono una politica comune dell’Unione È urgentissimo definirlo presto e metterlo in attuazione sollecitamente", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. xa5/ads/gtr (Fonte video: Quirinale)