Mattarella “Ufficio Pio da sempre attento ai più fragili”

TORINO (ITALPRESS) - "L'Ufficio Pio è stato sempre guidato da due principi stabili, fermamente seguiti. L'autonomia rispetto al potere pubblico e l'attenzione ai più deboli e alle condizioni di fragilità, l'intervento concreto di sostegno per le condizioni di fragilità. E con questi due principi è rimasto sempre uguale a se stesso, malgrado i profondi mutamenti che ha affrontato e che hanno attraversato questa grande città". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alle Gallerie d'Italia Intesa Sanpaolo di Torino, per il 430° anniversario della costituzione della Fondazione Ufficio Pio. "L'Ufficio Pio ha attraversato oltre quattro secoli in cui ha incontrato mutamenti profondi, sia sul versante delle condizioni politiche, istituzionali e di assetti di Governo, sia sul sul versante sociale - ha aggiunto Mattarella - E lo ha fatto restando sempre uguale a se stesso. Riuscire a farlo attraverso i cambiamenti così profondi che si incontrano attraverso quattro secoli o più è un'impresa da sottolineare". xn8/tvi/mca2 Fonte video: Quirinale