Mattarella “Si chiude un anno non facile, ora la pace”

ROMA (ITALPRESS) - "Si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace". Così il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. Mattarella ha anche parlato di giovani, del ruolo dell’Ue e delle Nazioni Unite, della necessità di respingere violenze e odio, degli ottant’anni della Repubblica italiana e del suo ruolo internazionale. fonte video Quirinale (ITALPRESS). abr