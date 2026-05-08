Mattarella riceverà il Collare Olimpico dalla presidente del CIO Coventry il 12 maggio

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà martedì 12 maggio, alle ore 13, il Collare Olimpico in oro assegnatogli dal Comitato Olimpico Internazionale. Sarà la Presidente del CIO Kirsty Coventry a consegnarlo al Quirinale nel corso di un’udienza privata, alla quale presenzieranno anche il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il segretario generale, Carlo Mornati, e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.

Nella motivazione dell’assegnazione c’è scritto che “attraverso questa attribuzione il CIO desidera esprimere al Presidente Sergio Mattarella i più profondi ringraziamenti e la gratitudine per il suo instancabile impegno e pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026”.

Nel corso dell’incontro, la Presidente Coventry consegnerà a Mattarella anche la “Coppa Olimpica” al Popolo Italiano. La Coppa Olimpica è un premio istituito nel 1906 da Pierre de Coubertin, e viene assegnato annualmente dal CIO ad enti o associazioni che abbiano dimostrato merito e integrità nello sviluppo del Movimento olimpico. Per il 2026 il CIO ha deciso di assegnarlo ai Cittadini Italiani per il sostegno e la passione manifestati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e viene consegnato a Mattarella in quanto Capo dello Stato.

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