Mattarella riceve Bill Gates, al centro Africa e sviluppo

ROMA (ITALPRESS) - Nel corso dell'incontro al Quirinale, il presidente della Repubblica ha sottolineato come per l'Africa "non bisogna diminuire l’impegno finanziario malgrado le crisi internazionali". Oltre ai temi sullo sviluppo, la sanità e l'impatto della tecnologia sullo sviluppo si è parlato anche di potenzialità e rischi dell'intelligenza artificiale. ads/gsl (Fonte video: Quirinale)