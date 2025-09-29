Mattarella “Rapporti con Kazakistan ottimi, si possono accrescere”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) - I rapporti tra Italia e Kazakistan sono eccellenti e possono essere ulteriormente accresciuti. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in apertura dei colloqui tra le delegazioni di Italia e Kazakistan ad Astana. Mattarella ha ricordato la visita in Italia dell'omologo, Qasym-Jomart Toqaev, nel 2024 come un "momento fondamentale" delle relazioni. "Abbiamo impostato alcune tappe importanti di collaborazione e tutto questo rende le nostre relazioni davvero eccellenti", ha dichiarato il capo dello Stato ricordando la grande collaborazione sul fronte economico e sul piano dell'intesa culturale, della collaborazione nella cultura, nell'istruzione e nell'università. lcr/trl/mca1 (Fonte video: Quirinale)