NEW YORK (ITALPRESS) – “Desidero inviare il mio saluto al direttore, ai redattori e a tutto il personale di Italpress, in occasione del 35mo anno di attività. La vostra agenzia si è sempre contraddistinta per professionalità e per apertura al mondo e ai nuovi orizzonti comunicativi, integrando l’informazione tradizionale con i nuovi media. Sono dunque certo che saprete affrontare con determinazione e competenza le sfide impegnative che il mondo del giornalismo ha dinnanzi a sé. Buon lavoro e auguri”. Lo scrive – in un messaggio all’agenzia di stampa Italpress – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in

occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino. Il messaggio del capo dello Stato è stato letto durante il talk “Informazione globale e made in Italy – Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress.

foto Presidenza della Repubblica

(ITALPRESS).