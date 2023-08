Mattarella “L’unità europea un’impresa in salita da completare”

TORRE PELLICE (TORINO) (ITALPRESS) - "Credo che sia evidente a molti come l'espressione di Spinelli "l'Europa sogno o invito a operare" si sia trasformata oggi in un dovere. Ho citato la questione della guerra portata dalla Federazione Russa all'Ucraina come la sfida di fronte alla quale si trovano oggi i popoli d'Europa. Spesso la drammatica sofferenza delle guerre ha spinto verso nuovi equilibri e ordini internazionali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al convegno sul tema "Il sogno europeista è nato qua. Una sfida da completare", a Torre Pellice, nel Torinese. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)