Mattarella “L’Europa non è perfetta, contiene lacune da colmare”

ROMA (ITALPRESS) – L’Europa “non è perfetta: contiene errori, contraddizioni, lacune da colmare. Ha bisogno di processi decisionali più veloci”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione di “Agricoltura È”, a Roma. “I problemi di oggi sono prevalentemente globali: pensiamo al clima, ai fenomeni migratori presenti in tutti i continenti, alla salute dopo l’esperienza della pandemia, all’economia ormai mondiale. Tutto questo richiede risposte veloci e tempestive” e “l’Europa ha bisogno di aggiornarsi, di verificare quello che va corretto e migliorato”.

Senza l‘euro, “i risparmi dei cittadini europei sarebbero stati travolti dalle crisi finanziarie drammatiche dell’inizio di questo millennio, dai terremoti finanziari che hanno travolto tutto il mondo, ma l’Europa ha resistito per la moneta comune, che è stata un riparo”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“Bisogna riflettere sul contesto in cui muoveva l’avvio dell’integrazione europea. Nel 1945 l’Europa usciva da una guerra devastante, un numero immane di ragazzi hanno perso la vita, si era vissuto l’abisso dell’olocausto. In quel clima di tragedia, di fame, di disperazione, alcuni statisti lungimiranti e coraggiosi hanno pensato che fosse il momento di compiere una rivoluzione di pensiero: mettere in comune il futuro dei popoli europei”, ha concluso Mattarella.

-Foto ufficio stampa Quirinale-

(ITALPRESS).