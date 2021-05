Mattarella “La mafia perde terreno, non è invincibile

"Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia commemorativa in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. sat/red (fonte video: Quirinale)