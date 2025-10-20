Mattarella incontra il presidente del Senato del Belgio Blondel

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Dopo l'incontro con il re del Belgio Filippo e la regina Mathilde, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha continuato la sua visita di Stato al Parlamento belga di Bruxelles. Assieme al capo dello Stato anche l'ambasciatore d'Italia in Belgio Federica Favi e la delegazione italiana di rappresentanti a seguito. Al Parlamento, Mattarella ha incontrato il presidente del Senato Vincent Blondel. Dopo la stretta di mano e la foto istituzionale, Mattarella e Blondel si sono diretti nell'aula del Senato, dove al presidente è stata mostrata la sala, i seggi, la cupola intarsiata in oro sopra l'aula e gli affreschi dei precedenti re del Belgio. xf4/ads/mca1