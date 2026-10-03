Mattarella “Il multilateralismo è indispensabile e va garantito”

MONTECARLO (MONACO) (TALPRESS) - Con il Principe di Monaco, Alberto II, "abbiamo parlato anche del multilateralismo che è indispensabile e va garantito. Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale. Abbiamo registrato una costante sintonia e convergenza ispirate ai valori della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al Museo Oceanografico di Montecarlo. fsc/mca1 (Fonte video: Quirinale)