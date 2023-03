Mattarella “Il Kenya è entusiasta della presenza degli italiani”

"Con il presidente del Kenya e con tutti gli interlocutori che abbiamo incontrato abbiamo registrato l'apprezzamento entusiasta per tutti gli italiani che vivono qui. Per questo vi sono molto grato. Ancor più che nelle relazioni di governo, istituzionali, si sostanzia il contenuto del rapporto di amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi" dice il presidente Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza degli italiani in Kenya. tvi/gtr