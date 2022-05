Mattarella “Guerra insensata non metta in discussione legami Europa”

Mattarella “Guerra insensata non metta in discussione legami Europa”

"Una guerra insensata non può mettere in discussione i legami spirituali e culturali che, nei secoli, si sono fortemente intrecciati nel mondo della cultura d'Europa. La scelta sciagurata della Federazione Russa di fare ricorso alla brutalità della violenza e della guerra non può lacerare quei legami preziosi tra i popoli europei che la cultura ha contribuito a costruire e a consolidare". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" 2022. mgg/gtr