Mattarella “Fiducia tra i bambini diventi fiducia tra gli Stati”

"Non perdete questo modo di rispettarvi e non perdete la fiducia perché se si afferma anche nella società, tra gli adulti, si afferma anche tra gli Stati un senso di rispetto e reciproca collaborazione”. Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della visita al quartiere romano del Corviale, incontrando i giovani del Calciosociale. sat/red (fonte video: Quirinale)