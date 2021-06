Mattarella consegna il tricolore per Tokyo2020

"I Giochi mandano un messaggio di pace. Voi atlete e atleti rappresenterete l'Italia ma insieme a tutti gli altri rappresenterete soprattutto un messaggio di speranza", le parole del Capo dello Stato che ha consegnato la bandiera italiana da portare in Giappone ai quattro alfieri azzurri: Jessica Rossi ed Elia Viviani per le Olimpiadi, Bebe Vio e Federico Morlacchi per i Giochi Paralimpici. glb/gtr (fonte video: Presidenza della Repubblica)