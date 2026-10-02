Mattarella “Con Principato di Monaco legami storici e intensa collaborazione”

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontra il principe Alberto II di Monaco nel corso della visita di Stato nel Principato. "È un vero piacere renderle visita, ci sono legami storici e una collaborazione attuale intensa, molto alta ed è davvero un motivo di grande soddisfazione essere qui", ha detto il capo dello Stato. ads/mca2 (Fonte video: Quirinale)