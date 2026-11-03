Mattarella “Commozione e cordoglio per i militari caduti in Bosnia”

Mattarella “Commozione e cordoglio per i militari caduti in Bosnia”

ROMA (ITALPRESS) - "Vorrei rinnovare con grande commozione l'espressione di cordoglio per la morte dei nostri quattro soldati, pochi giorni addietro in Bosnia Erzegovina. Abbiamo reso loro onore nell'accogliere le salme ritorno in patria e ne abbiamo appena celebrato i solenni funerali. Ai loro familiari, all'esercito, alle forze armate complessive rinnovo la commossa solidarietà della Repubblica". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia. sat/azn (Fonte video: Quirinale)