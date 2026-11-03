Mattarella ai funerali solenni dei quattro militari caduti in Bosnia

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alle esequie solenni del capitano Franco Adriano Zecchillo, del sergente maggiore Simone Ruggia, del sergente maggiore Claudio Marchesi e del sergente maggiore Laura Procacci, i quattro militari italiani che hanno perso la vita nell'incidente elicotteristico avvenuto il 29 ottobre scorso in Bosnia. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)