Mattarella ad Ancona per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

ANCONA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ad Ancona alla cerimonia della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è tenuta al Porto antico. All'evento hanno partecipato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, autorità civili e militari, istituzioni locali, oltre a rappresentanze scolastiche e associative. ads/mca1 (Fonte video: Quirinale)