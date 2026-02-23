Mattarella a Palermo alla cerimonia della Giornata dell’orgoglio dell’Avvocatura

PALERMO (ITALPRESS) - Accogliere i giovani futuri avvocati e trasmettere loro i principi fondamentali della professione, nonché il vanto di fare parte del mondo forense: questo il proposito della Giornata dell'Orgoglio dell'appartenenza all'avvocatura e dell'accoglienza dei giovani, giunta alla nona edizione e celebrata in una cerimonia solenne al Teatro Massimo. All'evento ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. col3/mca2 (Fonte video: Quirinale)