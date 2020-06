Mattarella a Bergamo per vittime Covid “coraggio e fiducia”

"La strada della ripartenza è stretta e in salita, va percorsa con coraggio e determinazione, con spirito di sacrificio. Sono le doti di questa terra, che oggi parlano a tutta l'Italia per dire che insieme possiamo guardare con fiducia al nostro futuro". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento poco prima della Messa da Requiem a Bergamo, per commemorare le vittime bergamasche del coronavirus. vbo/com