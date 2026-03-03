Master Group al fianco della Fis per il triennio 2026-2028, Mazzone: “Collaborazione strategica che si rivelerà fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – Master Group sarà al fianco della Fis per il prossimo triennio, lungo il cammino che condurrà ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028. Comincia così un percorso di consulenza per lo sviluppo e la gestione del brand federale, del prodotto dell’area commerciale e delle sponsorship, nonché delle attività di marketing e comunicazione, con l’obiettivo di implementare le attività e valorizzare l’immagine della scherma italiana.

Un supporto che si declinerà dalle strategie di organizzazione degli eventi sportivi alla promozione di progettualità nuove e di altre già avviate, per supportare la crescita di tutto il movimento della disciplina più medagliata dello sport italiano a livello internazionale. Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato di Master Group Sport, sottolinea che “siamo molto contenti di suggellare questo percorso a fianco della Federazione Italiana Scherma. Abbiamo avuto l’onore di supportare la Fis ed i Comitati nell’organizzazione dei Mondiali di Scherma a Milano 2023 e degli Europei di Genova 2025. Ci riconosciamo nei valori che da sempre contraddistinguono la disciplina plurimedagliata e con la nostra esperienza e il nostro know-how lavoreremo insieme per raggiungere importanti obiettivi strategici anche a favore di tutto il movimento. Ringrazio la Fis per la fiducia ed iniziamo questo percorso con grande entusiasmo, sicuri di poter creare sinergie importanti per crescere insieme”.

Così il presidente federale Luigi Mazzone: “Con grande soddisfazione e orgoglio accogliamo nella famiglia della scherma italiana l’advisor Master Group Sport, una realtà leader per storia e visione. È per noi una collaborazione strategica, e che si rivelerà fondamentale nel percorso di crescita che il Consiglio federale da me presieduto ha inteso intraprendere per valorizzare sempre di più il brand della scherma italiana, esaltando la bellezza e il fascino di questa disciplina. Fin dal Mondiale di Milano 2023 abbiamo toccato con mano competenze, professionalità ed esperienze che Master Group Sport può offrire alla FIS, e siamo certi che questa sinergia arricchirà un movimento che può vantare grandi risultati sportivi ma anche, e soprattutto, un sistema di valori che vogliamo promuovere e diffondere. Perché la scherma non è solo fatta di medaglie: è un’autentica agenzia educativa al servizio della società, che va valorizzata aprendo il nostro mondo a nuovi canali e mercati capaci di creare un circolo virtuoso per il futuro. Ringrazio Master Group Sport per aver intrapreso sin da subito con entusiasmo questa avventura insieme a noi, con la certezza di essere solo all’alba di un percorso importantissimo per tutta la scherma italiana”.

