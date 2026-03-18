Massolo “Blocco stretto Hormuz provoca una rilevante pressione inflazionistica”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Ci troviamo in una condizione in cui è come se il mondo si restringesse e questa situazione, soprattutto con il blocco dello stretto di Hormuz, provoca una pressione inflazionistica molto rilevante sia sul costo dei prodotti energetici, sia sul costo dei fertilizzanti che poi hanno una ripercussione diretta sui costi dei prodotti alimentari: aspettiamoci che, se la guerra non finisce rapidamente, se Hormuz non si sblocca, la pressione dei costi e la pressione inflazionistica e anche l'idea che la scarsità di risorse energetiche possano influire sulla crescita negativamente". Lo dice il diplomatico, analista geopolitico e presidente di Mundys, Giampiero Massolo, parlando con i giornalisti a Napoli a margine del suo intervento al Feuromed 2026, Festival Euromediterraneo dell'economia ospitato dal Centro Congressi dell'Università Federico II. "Il blocco di Hormuz - aggiunge Massolo - non può e non deve durare oltre misura. Nel frattempo speriamo che i governi europei abbiano fatto una saggia politica, come sicuramente hanno fatto, in termini di scorte di prodotti petroliferi da poter mettere sul mercato per calmierare i prezzi". xc9/pc/mca1