ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha gratificato l’impegno di Massimo D. Salomone, console del Regno dei Paesi Bassi e segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise: infatti, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi, Salomone, già commendatore O.M.R.I., è stato insignito della distinzione onorifica di Grande Ufficiale dell'”Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Salomone, 55 anni, amministratore delegato della Asco srl (casa di spedizioni internazionali, agenzie di viaggi, organizzazione di eventi e business travel), doganalista, esperto di relazioni internazionali, di marketing e di comunicazione, di organizzazione turistica, di (grandi) eventi e congressi, di logistica, di trattati europei e internazionali,

ha meritato l’avanzamento a Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana per quanto si è adoperato e per quanto si adopera tuttora, con senso del dovere e nel pieno rispetto dei ruoli e delle istituzioni, nello svolgimento dei propri compiti sia come imprenditore, sia come console onorario ed ancora come coordinatore della sezione turismo di Confindustria Puglia.

Dal mese di gennaio 2020 al 20 luglio 2021 si è molto impegnato, per difendere e garantire, nei tavoli istituzionali preposti, il giusto sostegno economico a tutte le aziende turistiche della regione Puglia, sia nel ruolo di “coordinatore del gruppo tecnico turismo di Confindustria Puglia”, sia come “coordinatore del comitato tecnico di lavoro per la ripartenza dei settori delle agenzie di viaggi, dei tour operator e del comparto congressuale”, tavolo istituito dal governatore Michele Emiliano presso Pugliapromozione. Peraltro gli incarichi sono stati espletati a titolo gratuito, senza tralasciare la continua disponibilità all’ascolto dei colleghi in difficoltà. D’altro canto, come segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, ha coordinato due iniziative umanitarie in favore del popolo albanese; la prima in concomitanza del terremoto occorso nella zona di Durazzo (gennaio 2020), donando due unità abitative a due famiglie rimaste senza casa, la seconda per regalare sei ventilatori polmonari e quarantamila mascherine (febbraio 2021).

Inoltre, nel suo ruolo di console onorario dei Paesi Bassi, nello stesso periodo di riferimento, ha supportato i tanti cittadini olandesi residenti in Puglia, in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica. Dal 18 luglio 2019 è componente del consiglio generale di Federturismo Confindustria, dal mese di Gennaio 2021 è membro del gruppo tecnico nazionale “sport e grandi eventi” di Confindustria. Dal mese di settembre del 2021 è stato designato dal presidente Bonomi a rappresentare Confindustria nell’organismo di partenariato della “risorsa mare” dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale in rappresentanza degli operatori del turismo, è altresì componente del comitato territoriale di consultazione Centro Sud di Banco Bpm. Anche gli incarichi sopracitati sono svolti a titolo gratuito.

– foto ufficio stampa Salomone –

(ITALPRESS).