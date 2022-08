MONTEREY (USA) (ITALPRESS) – Maserati è stata protagonista a Monterey, in California, durante il prestigioso fine settimana del “Pebble Beach Concours d’Elegance”. L’evento, iniziato con il debutto in Nord America di MC20 Cielo, la nuova versione scoperta della supersportiva MC20, è proseguito con le attività presso l’esclusiva “House of Maserati” di Pebble Beach ed è culminato con l’esposizione al “Pebble Beach Concours d’Elegance” sul prestigioso Concept Lawn dell’ultima nata della Casa del Tridente. Venerdì, MC20 Cielo è stata presentata a “The Quail, a Motorsports Gathering” da Davide Grasso Maserati Chief Executive Officer, e dal CEO di Maserati Americas, Bill Peffer, insieme a Klaus Busse, Head of Maserati Design. La versione cabrio da 630 CV è stata la star dello show, con migliaia di appassionati che hanno potuto ammirare la nuova vettura sotto il cielo della California. In esposizione a The Quail anche il SUV Grecale Trofeo e la supersportiva MC20 Coupè,

Poco distante, è stata creata la “House of Maserati” per poter raccontare al meglio lo spirito “lifestyle” della Casa del Tridente, offrendo agli amici del brand la tipica ospitalità italiana, unitamente alla possibilità di sperimentare le performance audio del prestigioso impianto Sonus faber, partner del Brand Modenese. La “House of Maserati” è stata disegnata per offrire agli ospiti una esperienza unica, rendendo protagonisti alcuni aspetti tipici del DNA del brand come il design, lo stile, il comfort e l’eleganza.

Domenica, durante l’evento principale del “Pebble Beach Concours d’Elegance”, la MC20 Cielo ha occupato una posizione da assoluta protagonista sul Concept Lawn, attirando gli sguardi di tutti gli appassionati che hanno potuto vedere da vicino, per la prima volta in Nord America, una vettura unica nel suo genere, capace di esprimere performance da vera supersportiva, unite ad un piacere di guida olistico ed immersivo, come mai prima d’ora.

