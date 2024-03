MODENA (ITALPRESS) – Per esaltare la bellezza tutta italiana e lo spirito libero di GranCabrio, ultima creazione del Brand dedicata a chi la vita vuole sentirsela ogni giorno addosso come il vento, a chi cerca in un’auto una vera e propria compagna di viaggio per andare alla scoperta del mondo, Maserati dedica il suo personale inno alla gioia: “The all-new Maserati GranCabrio. Our Ode to Joy”. Un ritmo inedito dai battiti crescenti, una melodia che va al passo con un’esperienza di guida sublime e coinvolgente, accompagnata da immagini che trasmettono eccitazione, divertimento, desiderio per le cose belle che fanno esultare il cuore e godere al massimo di ogni momento. Un ritratto di pura spensieratezza, una celebrazione della vita racchiusa in un breve ma potente video affidato alla casa di produzione Movie Magic e opera del regista milanese Marco Gentile – narratore di fama internazionale, già vincitore nel 2010 di un Leone d’Argento al Festival internazionale della creatività Cannes Lions e autore di video musicali e campagne pubblicitarie per clienti globali – che ha immerso Maserati GranCabrio nelle atmosfere calde e vibranti e nei panorami mozzafiato del Salento, in Puglia; una terra custode di affascinanti scorci incontaminati e angoli di lusso discreto ed esclusivo, che incarna l’italianità più originale e distintiva, quella che parla al mondo come nessun altro è capace di fare, con la sua attitude inconfondibile che meglio rappresenta lo stile di vita gioioso e contagioso del nostro Paese.

Proprio come lo spirito di Maserati GranCabrio, e di chi sceglie di mettersi alla guida della nuova decappottabile del Tridente, dove l’eleganza e la performance accelerano ogni emozione portandola a un livello superiore. “Sing like no one is listening. Love like you have never been hurt. Dance like nobody is watching. And drive like the best is yet to come”, è l’aforisma scelto per descrivere ciò che Maserati esprime attraverso creazioni come GranCabrio, un’auto sportiva capace di regalare il migliore comfort per assaporare ogni singolo chilometro della propria esistenza. Il video realizzato per il recente lancio di GranCabrio Trofeo, gioiello 100% made in Modena e manifesto della più totalizzante guida en plein air, regala un’ouverture con la musica delle onde del mare: la potenza della natura immediatamente si fonde in un crescendo coinvolgente con il tuono del motore Nettuno, mentre l’inconfondibile ritornello dell’Inno alla gioia si fa spazio dapprima in punta di piedi, fischiettato, per esplodere quindi in una versione rock creata appositamente per Maserati GranCabrio, che fa da cornice ad atmosfere di festa, condivisione, libertà, di puro godimento della bellezza che ci circonda.

E’ un concerto di emozioni e passioni, nel più autentico stile italiano e di Maserati. Un invito a guidare la vita a modo nostro. “The all-new Maserati GranCabrio. Our Ode to Joy.” è stato lanciato nel pomeriggio di lunedì sul canale ufficiale YouTube del Brand e condiviso inoltre su tutte le principali piattaforme digitali del marchio. Qui il link al video.

foto: ufficio stampa Maserati

