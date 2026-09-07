ROMA (ITALPRESS) – Maserati presenta la campagna di comunicazione “Luxury, every day” dedicata alle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale con l’obiettivo di rendere omaggio all’identità del marchio “The Italian Gran Turismo: Effortless Luxury Performance”. Al centro della narrazione l’idea di un lusso autentico, non ostentato e capace di entrare nella vita di ogni giorno. Un omaggio al Gran Turismo italiano, espressione dell’identità del Tridente, simbolo di prestazioni straordinarie, bellezza italiana ed eleganza senza sforzo che trasforma ogni viaggio in un’esperienza da vivere ogni giorno.

Il film vede protagonisti quattro personaggi che interagiscono con oggetti di pregio – un orologio, un gioiello, una bottiglia di Tignanello e un abito – che esitano ad utilizzare, come se nessuna occasione fosse mai abbastanza importante. Il paradosso di un lusso tenuto in attesa, ammirato ma sempre rimandato. Ed ecco che le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio rovesciano la prospettiva, entrando in scena con la naturalezza di ciò che è nato per essere vissuto ogni giorno. Così le tre nuove vetture Maserati appaiono come l’oggetto di lusso quotidiano per eccellenza, capace non solo di elevare ogni giornata ma anche di liberare gli altri oggetti dalla loro attesa: l’orologio, il vestito e il gioiello vengono finalmente indossati e il vino scelto e portato a destinazione.

Il video alterna i volti e le esitazioni dei protagonisti alla presenza magnetica delle vetture, in un crescendo di ritmo ed emozione. Ed ecco prorompere il ruggito dell’iconico V6 Nettuno portato a 590 CV e 650 Nm, al debutto sulle nuove GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo. Grazie alla combustione a precamera derivata dal motorsport, il motore potenziato spinge la GranTurismo Trofeo oltre i 320 km/h, senza rinunciare al comfort e alla vocazione alle lunghe percorrenze. La stessa anima sportiva trova espressione anche sulla nuova Grecale, che introduce il V6 Nettuno da 390 CV, riferimento della categoria per potenza specifica, con un sound inconfondibile e tecnologie derivate dalla Formula 1. La sua erogazione pronta e coinvolgente esalta il piacere di guida in ogni condizione, mentre Grecale Folgore offre fino a 580 km di autonomia, a testimonianza di una gamma capace di interpretare la performance in ogni sua forma. Tutti dati che confermano l’unicità di vetture nate per emozionare, ogni giorno. Una vocazione che emerge anche nel filmato, dove GranTurismo, GranCabrio e Grecale affrontano la strada con versatilità, eleganza e determinazione. Allo stesso modo, le raffinate immagini in movimento restituiscono la bellezza di un frontale completamente ridisegnato con effetto shark-nose, che unisce un carattere più aggressivo a una sofisticata efficienza aerodinamica. Comune ai tre nuovi modelli Maserati, infatti, l’odierno linguaggio stilistico completa un percorso avviato dal Centro Stile Maserati con la MCXtrema – la vettura da pista che ha permesso di sperimentare un frontale più orizzontale, più netto, più aggressivo – per poi essere portato su strada dalla GT2 Stradale, affinato con la MCPURA e ora applicato alle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale.

Inoltre, alcuni eleganti close up del video mettono in risalto il rinnovato orologio digitale Maserati, oggi con corona in vero metallo e un’inedita geometria ottagonale, autentica interfaccia tra guidatore e vettura, mentre il nuovo selettore PRND, con comandi tridimensionali in metallo pregiato e illuminazione integrata, rende la selezione delle modalità più intuitiva, sicura e piacevole al tatto. Non ultimo, l’inquadratura segue le mani del guidatore sul nuovo volante multifunzionale, ispirato al mondo delle corse Maserati, che completa un abitacolo sempre più orientato alle prestazioni.

Il film si chiude nella splendida piazza Unità d’Italia di Trieste. Proprio qui, sospesa tra architetture di grande fascino e l’orizzonte aperto del mare e le pareti bianche del Carso, si è svolto lo scorso luglio il Media Drive internazionale che ha portato alla guida oltre cento giornalisti da tutto il mondo, segnando il debutto dinamico dei tre nuovi modelli Maserati.

Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer and Bottegafuoriserie General Manager, ha dichiarato: “Con la nuova gamma del Tridente rafforziamo la peculiarità che da sempre ci definisce: il Gran Turismo italiano, in cui design, eleganza, stile italiano, prestazioni e maestria artigianale si fondono in un equilibrio di eleganza senza tempo, mai ostentata, ma, allo stesso tempo, sempre orientata alla performance. Da oltre 100 anni interpretiamo il lusso in modo distintivo e siamo convinti che guidare una Maserati rappresenti un momento di bellezza quotidiana, da vivere ogni giorno. Maserati nasce, infatti, per trasformare l’ordinario in straordinario e rendere ogni giorno un’occasione speciale. La nuova campagna racconta esattamente questo con grande efficacia, attraverso quattro oggetti meravigliosi che smettono di aspettare e tornano finalmente a essere vissuti. E’ l’attitudine che ogni Maserati invita a vivere ogni giorno, chiunque la guidi”. Realizzata dalla rinomata agenzia creativa Migrante, con colonna sonora firmata dal celebre compositore Flavio Ibba, la campagna è visibile al seguente link e verrà pubblicata sui canali social e digital di Maserati a partire da settembre.

– Foto ufficio stampa Maserati –

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