Maserati illumina il Motor Valley Fest 2025

MODENA (ITALPRESS) – Si è conclusa con grande successo la settima edizione del Motor Valley Fest, l’iconica manifestazione a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna. Per quattro giorni, Modena si è trasformata nella capitale mondiale della passione automobilistica, accogliendo appassionati, turisti e addetti ai lavori in un’atmosfera densa di entusiasmo e partecipazione.

Protagonista assoluta del Motor Valley Fest 2025, Maserati ha acceso il centro cittadino con un programma ricco di esperienze immersive e appuntamenti esclusivi, che hanno raccontato l’anima del Tridente, intrecciando passato e futuro, tradizione e innovazione. Un omaggio sentito in un anno dal forte valore simbolico, in cui il Brand celebra il suo iconico logo e rinnova, con orgoglio, il legame profondo con la città che, da oltre ottant’anni, ne custodisce la storia, lo spirito e l’anima produttiva.

Per l’occasione lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti – oggi centro di eccellenza per il lusso e l’innovazione del marchio – ha eccezionalmente aperto le sue porte al pubblico, accogliendo visitatori provenienti da tutto il mondo.

L’esperienza immersiva, pensata per raccontare l’identità più profonda del marchio – fatta di stile, ricerca e passione per l’eccellenza – è stata impreziosita da eventi esclusivi e promozioni speciali all’interno dello showroom e dello store Maserati, completando un percorso dedicato agli appassionati desiderosi di entrare in contatto diretto con l’universo del Tridente. Momenti densi di significato, quindi, che hanno riaffermato i valori del Brand – epitoma del lusso italiano nel mondo – e il suo impegno nel continuare a plasmare bellezza e innovazione laddove tutto ha avuto inizio.

Il festival è stato anche l’occasione per ammirare la nuova GT2 Stradale in livrea Powder Nude, in mostra in Piazza Roma mentre, nel vicino stand di Motor1, brillava una Maserati GranCabrio Folgore, 100% elettrica con tecnologia a 800V in tinta carrozzeria Orange Devil.

Entrambe simboli del “made in Modena” della casa del Tridente, la GT2 Stradale viene prodotta proprio nel sito cittadino, insieme a MC20 e a MC20 Cielo, dove a breve prenderanno forma anche le nuove GranTurismo e GranCabrio, rafforzando il legame tra il Tridente e Modena.

Tra i momenti clou dell’evento, il convegno inaugurale “Motor Valley Top Table”, tenutosi giovedì scorso al Teatro Storchi, dove Santo Ficili, CEO di Maserati, ha sottolineato il valore strategico che Modena riveste per Maserati: “In questa città si respira l’anima autentica della Motor Valley, ed è proprio qui che prende forma la visione del nostro futuro. Guidare un marchio come Maserati e riportare a Modena la produzione di GranTurismo e GranCabrio è per me un motivo di profondo orgoglio. Sono fermamente convinto che, partendo da qui, scriveremo un nuovo capitolo della nostra storia straordinaria, valorizzando un territorio d’eccellenza e il talento delle persone che lo rendono unico. Da 110 anni Maserati è 100% made in Italy, e continuerà a esserlo, con uno sguardo sempre più rivolto alla sostenibilità, alla tecnologia e, soprattutto, al cliente. Non temiamo il cambiamento, ma lo abbracciamo con coraggio e consapevolezza, forti del saper fare italiano che ci distingue nel mondo.”

Accanto al presente e al futuro del brand, al Motor Valley Fest 2025 non è mancato lo sguardo alla sua storia ultracentenaria. Presso i Giardini Ducali, infatti, il Classics Pavilion ha esposto preziosi modelli d’epoca, una Maserati Indy America ed una Maserati Mistral coupè 4000, rendendo omaggio a una tradizione artigianale di altissimo livello, che ha consacrato Maserati come uno dei simboli più autorevoli dell’eccellenza automobilistica italiana. Nel fine settimana, si è svolto anche il passaggio della carovana della 4ª edizione di “Moto & Supercars Motor Valley Fest” e la parata “Mini vs Abarth”, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e diffusa, in cui storia, passione e motori si sono armoniosamente intrecciati.

L’interesse per il marchio del Tridente si è riflesso anche in una partecipazione attiva ai talk tematici organizzati nel Complesso San Paolo di Modena. Tra gli interventi più seguiti, quello di Maria Conti, Head of Maserati Corse, dedicato all’evoluzione della velocità tra racing e tecnologia; quello di Giovanni Perosino, Maserati Chief Marketing & Communication Officer, che ha esplorato la dimensione esperienziale del lusso oltre il prodotto, e quello di Cristiano Bolzoni, responsabile del programma Maserati Classiche, focalizzato sull’Heritage del marchio.

La partecipazione di Maserati al Motor Valley Fest 2025 ha quindi segnato una tappa importante nelle celebrazioni dell’Anno del Tridente, anniversario del logo disegnato 100 anni fa e simbolo dell’eccellenza del Marchio nel mondo. Un percorso che porterà il Brand a festeggiare un secolo nelle corse tra poco meno di un anno. Era, infatti, il 1926 quando la Maserati Tipo 26, prima vettura della storia a portare il celebre emblema sul cofano, partecipò e vinse (nella sua classe) alla Targa Florio con Alfieri Maserati alla guida. Un anniversario che non celebra solo un glorioso passato, ma rafforza l’impegno del Marchio verso un futuro di eccellenza, innovazione e autentica italianità.

