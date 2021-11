MODENA (ITALPRESS) – L’energia di Grecale non si ferma, anzi parte dalla Casa di Maserati, corre per le strade della città di Milano e conquista il mondo. I prototipi di Grecale compongono un grande Tridente, che prende forma in uno scatto da record. La sagoma è lunga oltre 100 metri ed è composta da 80 vetture. Sono oltre 250 i modelli di sviluppo in questo momento distribuiti tra Giappone e Stati Uniti, Emirati Arabi e Cina, Finlandia e Italia. Il nuovo modello verrà presentato nel 2022, quando su Maserati si accenderanno i riflettori del palcoscenico della mobilità del futuro, con un evento che, proprio da Milano, coinvolgerà il mondo intero.

(ITALPRESS).