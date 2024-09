MODENA (ITALPRESS) – Da giovedì 12 a domenica 15 settembre, Maserati ha preso per la prima volta parte al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, il prestigioso evento francese che dal 2014 riunisce il meglio dell’automotive e dell’alta moda nell’elegante e storica ambientazione del Domaine du Chàteau de Chantilly, nel dipartimento dell’Oise. Protagonista per il Tridente è stata Maserati GranCabrio Folgore Tignanello, nata dall’esperienza su misura del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie; la prima cabriolet di lusso 100% elettrica è ispirata alla storia e alla forte personalità che caratterizzano il celebre vino italiano firmato Marchesi Antinori, tra le più antiche e illustri famiglie viticole d’Italia, che riflette la medesima passione e i forti valori di tradizione e innovazione che da sempre caratterizzano anche lo spirito di Maserati.

GranCabrio Folgore Tignanello è un esemplare unico realizzato per il 50° anniversario del Tignanello e in questa particolare occasione è stata svelata per la prima volta dal vivo a Chantilly, dopo la presentazione dello scorso luglio in California, durante il Festival Napa Valley.

Battuta all’asta in occasione del 2024 Arts for All Gala, uno degli eventi di beneficenza per le arti e l’istruzione più importanti d’America, andato in scena nel corso del festival, GranCabrio Folgore Tignanello ha fatto tappa in Europa per catturare gli sguardi del pubblico di intenditori e appassionati presente al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille: una cornice perfetta per celebrare tutta l’unicità e la personalizzazione raffinata di una tra le creazioni più esclusive della Casa modenese. Pensata e realizzata in collaborazione con Marchesi Antinori, Maserati GranCabrio Folgore Tignanello è lo specchio della più alta artigianalità, del lusso e di tutta l’eleganza che da sempre contraddistinguono le vetture del Tridente, un’auto capace di esaltare al contempo la tradizione e la visione futuristica della produzione del marchio italiano. Al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, Maserati ha accolto i suoi ospiti e il pubblico nella Terrazza Italiana by Giorgetti, storica azienda del design fondata nel 1898 a Meda ed eccellenza dell’artigianato dell’ebanisteria made in Italy, che per l’occasione ha collaborato con il Tridente allestendo gli spazi con una selezione della sua collezione outdoor; qui, GranCabrio Folgore Tignanello ha catturato gli sguardi della folla intenta ad ammirare il vasto parterre di vetture classiche e moderne dei marchi del lusso più conosciuti e amati.

Uno dei momenti più attesi per il pubblico del Chantilly Arts & Elegance Richard Mille è stato senza dubbio il Concours d’Etat, che ha riunito cento vetture straordinarie e i più grandi collezionisti di tutto il mondo; tra queste, anche diverse Maserati classiche, appartenenti a collezionisti privati: Maserati A6G54 carrozzate da Frua e da Zagato, Maserati 5000GT, Maserati Quattroporte, Maserati 5000GT (Kidston Collection).

“La presenza di Maserati GranCabrio Folgore Tignanello al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille è per noi un momento importante per celebrare ancora una volta, dopo il debutto di questa meravigliosa creazione negli Stati Uniti, la prestigiosa collaborazione con Marchesi Antinori. Si tratta di una vettura esclusiva, realizzata su misura e ispirata alla tradizione, all’innovazione e all’artigianalità 100% made in Italy” ha dichiarato Giovanni Perosino, Maserati Chief Marketing and Communication Officer.

“GranCabrio Folgore Tignanello definisce al meglio l’immagine luxury del brand e rappresenta la massima espressione della produzione ‘bespokè del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, grazie al quale i nostri clienti possono realizzare la vettura dei loro sogni: esemplari unici, capaci di conciliare design inconfondibile, prestazioni straordinarie, lusso e materiali pregiati, e la creatività più estrema e ricercata. Quest’auto è la migliore interpretazione dell’identità del marchio e di un DNA sempre votato all’innovazione, che si proietta nel futuro definendo il concetto di ‘Italian luxury’ nel mondo” conclude Perosino.

