VENEZIA (ITALPRESS) – Una nuova panchina rossa colora da oggi la città di Mestre. È stata infatti installata nel cortile dell’Istituto di istruzione superiore Andrea Gritti una panchina contro la violenza sulle donne per iniziativa della scuola, con la collaborazione della Presidenza del Consiglio comunale di Venezia e del Centro Antiviolenza nell’ambito delle iniziative del Marzo Donna 2025. Alla cerimonia, oltre agli studenti, erano presenti le operatrici del Cav Marta Anselmi e Manuela Nobile, la dirigente scolastica Daniela La Mattina, gli insegnanti Cristina Pappalardo e Filippo Andreato.

“Dovete essere grati di avere l’opportunità di studiare in questo istituto – ha esordito la presidente Damiano rivolgendosi ai giovani – perché qui potete trovare un aiuto nei momenti di difficoltà. E’ in questo modo che la scuola vi accompagna davvero nel percorso di crescita, affiancandosi alle famiglie, alle istituzioni e alla società civile per esservi a fianco. ‘Libere della violenza’, come è scritto su questa panchina, significa che uomini e donne possono camminare insieme ed essere i protagonisti del cambiamento culturale, in un percorso di educazione al rispetto, all’amore e all’affettività. L’aiuto reciproco è la via per vivere dei rapporti sani. Quando parliamo di violenza invece siamo davanti a rapporti tossici: le ragazze devono capire quali sono i segnali di un legame malato e i ragazzi devono attivarsi nei confronti dei loro coetanei affinché siano sempre rispettosi verso le donne”.

