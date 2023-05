Si è celebrata a Palazzo Spada la “Giornata della legalità” con la partecipazione dei rappresentanti di oltre ottanta istituti scolastici di tutta Italia, che hanno inviato disegni, fiabe e video. Ad attenderli, nel cortile di Palazzo Spada, la banda dell’Arma dei Carabinieri. Nell’aula di Pompeo, il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, ha salutato i partecipanti sottolineando come l’educazione scolastica sia decisiva “per la migliore formazione delle coscienze dei singoli, ispirate ai valori della legalità, della solidarietà e del rispetto degli altri, perché – con l’esempio degli insegnanti – sin da bambini si può contribuire alla costruzione di una società migliore. Una società giusta e inclusiva richiede che le condotte siano conformi non solo alle leggi, ma anche alle buone regole sociali. La considerazione degli altri deve essere parte essenziale del vivere nella comunità e deve manifestarsi anche nella comprensione e nel recupero di chi abbia sbagliato. Lo Stato siamo tutti noi”. Nel ricordare le vittime della criminalità organizzata, l’avvocato Giangiacomo Palazzolo – componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – ha in particolare commemorato il suo concittadino Peppino Impastato, che ebbe il coraggio di lottare contro il sistema mafioso. “Anche grazie al suo sacrificio, oggi i giovani siciliani sanno cosa è la mafia e sanno come combatterla”. Il consigliere di Stato Giulio Veltri ha sottolineato come vi sia stato un passaggio generazionale, da un periodo in cui dominavano l’omertà e l’indifferenza all’attuale condivisione delle attività dello Stato di contrasto alla criminalità. Di grande interesse anche l’intervento del giudice Marco Bisogni e la testimonianza di Antonio Salvia, figlio del vicedirettore del penitenziario di Poggioreale di Napoli che fu ucciso da appartenenti alla nuova camorra organizzata. L’evento, condotto dalla giornalista Giorgia Rombolà, si è concluso con il coro delle voci bianche dell’Istituto Comprensivo Virgilio di Roma.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Consiglio di Stato-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com