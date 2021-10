BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non c’è assolutamente nulla, nessun contatto”. Roberto Martinez, ct del Belgio, in un’intervista a “Het Laatste Nieuws” commenta così le voci che lo danno fra i candidati alla panchina del Barcellona per il dopo-Koeman. Il tecnico spagnolo è molto legato a Jordi Cruyff, attuale direttore tecnico dei blaugrana, “ma alla base della nostra amicizia c’è la separazione fra la sfera privata e quella professionale. Non ho mai chiesto a Jordi quale fosse la mia situazione a Barcellona e non credo nemmeno che spetti a lui scegliere il possibile nuovo allenatore”. Martinez è sotto contratto con la Federazione belga fino ai Mondiali del 2022, accordo che vuole rispettare anche se lascia una porta aperta. “Mi piacerebbe che il Belgio fosse la prima squadra europea a qualificarsi, è questa la sfida dopo la Final Four di Nations League – ha aggiunto – Ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Mi alzerò ogni mattina da ct del Belgio fino all’ultimo giorno del mio contratto ma sono consapevole che possono sorgere molte situazioni durante il cammino”.

(ITALPRESS).