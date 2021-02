CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Marta Bassino vince la medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 nel gigante parallelo, disciplina all’esordio in una rassegna iridata. La piemontese batte nell’ordine Meta Hrovat agli ottavi, Federica Brignone ai quarti, Tessa Worley in semifinale e infine Katharina Liensberger nella sfida conclusiva. Per Bassino, qualificatasi per un solo centesimo alla fase finale del parallelo, si tratta della prima medaglia d’oro in carriera ai Mondiali, la seconda assoluta. Il bronzo va invece alla francese Worley, che ha battuto nella finalina per il terzo posto l’americana Paula Moltzan. L’Italia muove finalmente il medagliere iridato, ancora a secco fino all’impresa della cuneese. Fuori nelle qualificazioni del mattino le azzurre, Lara Dalla Mea e Laura Pirovano, mentre Brignone si è dovuta arrendere a Bassino nel derby azzurro dei quarti di finale.

(ITALPRESS).