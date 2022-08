PESCARA (ITALPRESS) – Il CRAM, il Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, torna a riunirsi in presenza, dopo circa due anni e mezzo, a causa della pandemia. Sarà Vasto, ad ospitare, nella splendida sede di palazzo D’Avalos, la tre giorni di lavori che inizierà mercoledì 7 settembre per concludersi venerdì 9. Un‘occasione importante per rilanciare attività, iniziative e progetti promossi dalle decine di associazioni degli abruzzesi sparse nel mondo. Attualmente, sono iscritti all’AIRE circa 200mila abruzzesi. Tuttavia, considerando i vari cicli migratori, nel corso degli ultimi due secoli, si calcola che nel mondo ci siano almeno 1milione 300mila abruzzesi di origine. Questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione, la presentazione del ricco programma di eventi legati alla riunione del CRAM che, in questa edizione, ospiterà anche il premio Dean Martin.

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che è anche presidente del CRAM, intervenuto alla conferenza stampa, insieme alla responsabile dell’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, Laura Di Russo, ed alla presidente del premio Dean Martin, Alessandra Portinari, ha sottolineato “l’importanza di valorizzare quel legame che unisce da sempre l’Abruzzo alle associazioni di corregionali operanti in tutto il mondo. Un legame importante – ha proseguito – non solo per gli innegabili aspetti culturali collegati alla conservazione delle tradizioni ed allo scambio di esperienze di vita vissuta ma anche per i risvolti di carattere economico che possono essere favoriti dallo sviluppo di relazioni e rapporti, per il tramite delle associazioni abruzzesi, con quei giovani corregionali che hanno dato vita ad un altro tipo di emigrazione, alcuni dei quali si sono affermati a livello internazionale nei loro settori di competenza”.

Nella prima serata del 6 settembre, avrà luogo la cerimonia di premiazione della 14° edizione Premio Dean Martin. Quest’anno il premio sarà conferito allo psicoanalista di origine vastese Antony Molino, al manager di origine giuliese, Fabrizio Ferri, alla scrittrice e ricercatrice universitaria, Berenice Rossi, originaria di San Giovanni Lipioni, all’avvocato Maurizio Mariano, i cui genitori provengono da Fallo e Villa Santa Maria ed a Valeria Di Santo Della Penna, come presidente degli abruzzesi negli Emirati Arabi. Il premio Crocetti andrà, invece, all’attore e registra Stefano Angelucci Marino ed al fisarmonicista Danilo Di Paolonicola. Nel corso della tre giorni ci sarà anche spazio per la presentazione dei vari progetti delle associazioni finanziati con i contributi regionali.

