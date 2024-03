ROMA (ITALPRESS) – “Siamo per l’Abruzzo, Meloni l’aveva scelta come regione in cui essere eletta e ora stiamo restituendo autorità, orgoglio e dignità all’Abruzzo”. Così il presidente uscente e candidato del centrodestra alle regionali in Abruzzo, Marco Marsilio, intervistato a Sky tg24, che poi sul centrosinistra, aggiunge. “Renzi oggi sarà a Pescara ma non potrà condividere il palco con Conte. Anche Calenda ha dato del bugiardo a Conte. Chi non può salire insieme su un palco non può governare. Si schifano tra di loro, in realtà è un’alleanza nata contro”. Marsilio ha quindi smentito chi lo accusa di non vivere in Abruzzo: “Io vivo nel territorio, non sto altrove. Questa è una menzogna che viene ripetuta da cinque anni e dimostra tutta la loro pochezza. Sono abruzzese da sette generazioni, ho deciso di tornare e spendere qui le mie competenze dopo che miseria e povertà avevano costretto la mia famiglia a trovare lavoro altrove”.

Foto: ufficio stampa regione Abruzzo

(ITALPRESS).