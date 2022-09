Marsilio “Celebriamo la riapertura con una scuola rinnovata”

"È questo il modo migliore per celebrare l'apertura dell'anno scolastico. Gli studenti tornano in classe e qui a Castel di Sangro trovano una scuola completamente rinnovata, come in molti altri istituti abruzzesi, specie quelli colpiti dal terremoto nel cratere sismico. Lo ha detto il Presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione al liceo “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. tvi/gtr