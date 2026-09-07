Marracash e Guè, nuovo singolo “Casini” e doppio show a San Siro

MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dal doppio grande evento di Milano all’Ippodromo Snai San Siro la coppia iconica del rap italiano, formata da Marracash e Guè, torna con un nuovo singolo: “Casini” è il nuovo capitolo della loro storia di collaborazioni, che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme, 10 anni dal joint album “Santeria”. Il singolo uscirà mercoledì 9 settembre alle ore 01:00. Prodotto da Marz, “Casini” campiona “Gangsta’s Paradise” di Coolio, un brano leggendario del repertorio urban internazionale, per il resto a parlare è il testo del brano in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. L’amore per le rime, il flow, i testi, le punchline e tutto l’amore per il rap, caratterizzeranno anche il doppio show esclusivo del 12 e 13 settembre di Milano.

– foto ufficio stampa Marra Guè –

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