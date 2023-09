Marra (Diabete Italia) “Serve collaborazione con le istituzioni”

GALLIO (VICENZA) (ITALPRESS) - "La nostra presenza in questa giornata è sicuramente importante perché portiamo il punto di vista dei pazienti, cercando una forma di collaborazione con le istituzioni per poter essere maggiormente incisivi, ma in maniera concreta ed efficace". Lo ha detto Fabiano Marra, vicepresidente Diabete Italia e Presidente AGD Italia, a margine della Summer School di Motore Sanità. col/mgg/gsl