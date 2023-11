MILANO (ITALPRESS) – “Caso Lukaku? Su quell’argomento abbiamo parlato a più riprese, fa parte del nostro passato”. Lo ha dichiarato l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta a margine della conferenza stampa del “40° Sport Movies & Tv – Milano International Ficts Fest” che si svolgerà a Milano dal 7 all’11 novembre. “Dobbiamo concentrarci sul presente, è un presente impegnativo: il capitolo Lukaku è chiuso, come ribadito più volte”. Chi invece sembra destinato a rimanere ancora a lungo è Lautaro, aperto al rinnovo. “Per lui e per tanti altri stiamo affrontando, con Ausilio, negoziazioni che portano a prolungare la vita di questi atleti con l’Inter. La cosa nasce da un forte sentimento, un senso di appartenenza che questi ragazzi hanno dimostrato verso un club importante. Questo non può che lusingarci e lo faremo con calma. Non è una situazione che ci crea problemi – ha proseguito -, sono dinamiche che dobbiamo gestire all’interno di una stagione sportiva ma oggi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani e sulla prossima di Champions”. Infine Marotta ha parlato dell’interessamento per Samardzic dopo le vicissitudini estive: “Siamo concentrati sul presente e non sul futuro. Questo rappresenta qualcosa di futuro e in questo momento non è di attualità”. Poi sulla proprietà: “Questo ciclo iniziato con Zhang nel 2018 è in continua crescita, è un modello di riferimento molto positivo che ci ha portato a toglierci soddisfazioni. Potevamo fare di più, abbiamo mancato l’appuntamento più importante nella storia del calcio mondiale (riferendosi alla finale di Champions League persa contro il Manchester City, ndr), ma da quell’esperienza è nata una maggiore consapevolezza, quella di voler a tutti i costi recitare un ruolo da protagonisti, ce lo chiede la storia del club e soprattutto i tifosi. Dobbiamo perseguire questa strada. La famiglia Zhang ama l’Inter e l’Inter deve essere riconoscente, non dimentichiamo che negli anni ha profuso centinaia di milioni di euro di finanziamenti”, ha concluso.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]