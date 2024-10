Sono attesi nuovi investimenti pubblici francesi in Marocco, in particolare nella regione del Sahara. E’ questo il risultato atteso al termine della visita di tre giorni del presidente francese Emmanuel Macron, rientrato nella notte a Parigi.

Durante la sua visita a Rabat, secondo quanto riportano i media marocchini, Macron ha confermato che gli investimenti pubblici del suo Paese continueranno nel Regno del Marocco, compreso nel Sahara.

Parlando ai leader aziendali e agli operatori economici in chiusura dell'”Incontro imprenditoriale Marocco-Francia”, Macron ha sottolineato che il Regno è “il primo cliente” dell’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) in termini di investimenti, assicurando che l’AFD continuerà a finanziare progetti nel Regno, compresi quelli realizzati da imprese francesi nel Sahara.