Marina Militare, la “Amerigo Vespucci” doppia Capo Horn

ROMA (ITALPRESS) - L'Amerigo Vespucci, veliero della Marina Militare italiana, ha doppiato per la prima volta Capo Horn, punto di incontro tra Oceano Atlantico e Pacifico, uno dei passaggi più impegnativi al mondo per la navigazione. "Orgoglio della Difesa e simbolo dell'eccellenza italiana, a bordo, con l'equipaggio, sta navigando l'intero Sistema Paese per promuovere l'eccellenza del Made in Italy", commenta il ministro della Difesa Guido Crosetto. sat/gsl (Fonte video: Ministero della Difesa)