Marghera Estate a Venezia, Venturini “Un trionfo di numeri e presenze”

VENEZIA (ITALPRESS) – Tempo di bilanci per Marghera Estate, la cui 40^ edizione si è conclusa il 18 luglio scorso all’insegna di un successo di pubblico straordinario. Migliaia le persone che hanno voluto trascorrere le serate estive margherine in piazza Mercato, grazie a un programma di qualità impreziosito da alcuni eventi che hanno avuto risonanza nazionale.

Poco meno di 8 mila gli spettatori che hanno affollato l’arena in pieno centro a Marghera durante i 12 appuntamenti musicali organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia insieme a realtà importanti come Azzurra Musica e Veneto Jazz, che hanno permesso di far salire sul palco artisti del calibro dei Take Six e di Tony Esposito.

Fin dall’annuncio del programma, l’attenzione dei più si è concentrata sul “ritorno a casa” de Le Orme, storica band margherina che ha registrato un assoluto sold out con oltre duemila persone che hanno assistito al loro concerto per celebrare i 60 anni di carriera. Impossibile non menzionare anche gli spettacoli della Rino Gaetano Band, dei Joy Singer e, ovviamente, della GOM, la Giovane Orchestra Metropolitana, ormai un’istituzione in tutto il Veneto.

“Basterebbe far parlare i freddi numeri per dirci entusiasti della rassegna – dichiara l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – ciò però non ci permetterebbe di raccontare del livello altissimo delle 12 serate di cui margherini hanno potuto godere, dello stupore per l’eterogeneità del pubblico che immancabilmente ha riempito piazza Mercato, dai più piccoli agli anziani, dell’emozione per aver assistito al ‘ritorno a casa’ de Le Orme, dell’impegno che hanno profuso centinaia di persone, a vario titolo, per garantire che gli spettacoli si svolgessero al meglio. Organizzare anno dopo anno Marghera Estate non è semplice e, se è un cammino che continua a regalare soddisfazioni, è grazie alla rete di realtà e associazioni del territorio il cui legame si rafforza sempre di più. Non è stato solo un festival – conclude l’assessore – è stato uno spazio di incontro tra generazioni, un luogo dove fare comunità e vivere a pieno le serate estive, quelle belle, nella propria città. Un sentito ringraziamento quindi al Settore Cultura del Comune, che ha collaborato con Making Movie, Ikona, Catene 2000, Vela SpA e Veritas, con il supporto economico dell’Unione europea attraverso il programma Pon Metro Plus”.

Un bilancio decisamente positivo in attesa della seconda fase della manifestazione che vede protagonista il grande schermo. Da venerdì 25 luglio e per tutto il mese di agosto “Cinema Sotto le Stelle”, in collaborazione con Making Movie, proporrà trentatré pellicole selezionate tra i migliori titoli distribuiti negli ultimi dodici mesi, promettendo di replicare il successo di pubblico anche sul grande schermo.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

