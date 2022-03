IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Lo stabiese Salvatore Maresca conquista la medaglia di bronzo agli anelli in Coppa del Mondo a Il Cairo, in Egitto. L’azzurro, terzo anche in qualifica, con il personale di 14.633 (D. 6.2 – E. 8.433) si piazza alle spalle dell’armeno Vahagn Davtyan (14.80), fratello maggiore di Artur, bronzo olimpico al volteggio a Tokyo 2021, e del turco Ibrahim Colak, argento a quota 14.70. Per l’Italia si tratta del secondo bronzo del Circuito di World Cup 2022, dopo quello ottenuto dal riminese Thomas Grasso al corpo libero di Cottbus, nella tappa inaugurale in Germania. Per il 28enne campano, in forza al Gruppo Sportivo della Fiamme Oro della Polizia di Stato, terzo anche ai Mondiali di Kithakiushu, in Giappone, e agli Europei di Basilea, in Svizzera, è il quarto podio agli anelli di Coppa, dopo il bronzo di Koper nel 2019, l’argento a Varna in Bulgaria e l’oro a Osijek in Croazia, lo scorso anno. Domani tocca all’altro italiano in gara, l’agente Carlo Macchini, secondo alla sbarra nel concorso di ammissione.

(ITALPRESS).

