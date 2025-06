Marefestival Salina, Galvagno “Rendiamo omaggio a Massimo Troisi”

PALERMO (ITALPRESS) - "È stato uno dei più grandi comici italiani ed è venuto a mancare in maniera troppo prematura: avrebbe potuto dare veramente tanto al cinema. L'Ars vuole rispondere assolutamente presente, riteniamo che eventi come questo debbano essere sostenuti: anche negli anni passati sostenevamo quest'iniziativa e sempre lo faremo". Lo ha detto il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, a margine della presentazione della 14esima edizione della Marefestival Salina con un omaggio immancabile a Massimo Troisi. Per quanto tale iniziativa possa costituire un volano per il turismo, Galvagno ribadisce come l'obiettivo della Sicilia debba essere "la destagionalizzazione, purché la si faccia in maniera concreta. Noi l'abbiamo adottata con la mostra di Picasso, curata dalla Fondazione Federico II: rispetto all'anno passato abbiamo avuto il 150% in più dei biglietti venduti, questo ci fa capire che se ci si concentra su periodi meno caotici dell'anno parlare di destagionalizzazione può essere più concreto".