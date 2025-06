Marefestival Salina, Casale “Punto di riferimento anche per turismo”

PALERMO (ITALPRESS) - La manifestazione è "un punto di riferimento non solo per il mondo dello spettacolo nel centro e sud Italia, ma anche per il turismo delle isole Eolie in un periodo in cui la stagione turistica deve ancora iniziare: l’obiettivo è proprio sostenere l’industria delle vacanze". Lo ha detto Patrizia Casale, responsabile dell'organizzazione, a margine della presentazione della 14esima edizione della Marefestival Salina, con un omaggio immancabile a Massimo Troisi. xd8/vbo/mca2